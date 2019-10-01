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Esra Masatlı, gebe okulu eğitimlerini ziyaret etti

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı, Devlet Hastanesinde faaliyette bulunan Gebe Okulu’nu ziyaret ederek, eğitimlere katıldı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, Devlet Hastanesinde faaliyette bulunan Gebe Okulu'nu ziyaret ederek, eğitimlere katıldı.


Gebe okulunda ki hamile kadınlarla birlikte bir süre eğitime katılan Esra Masatlı, eğitimin ardından hamile kadınlarla sohbet etti, doğacak çocukları için hediyeler verdi.


Eğitime katılan hamile kadınlarla hatıra fotoğrafı çektiren Esra Masatlı, gebe okulu eğitimlerinin, anne adaylarının gebelik süreci ile başlayan ve doğum eyleminin sonlanmasına kadar geçen süreci sağlıklı şartlarda gerçekleştirmeleri ve normal doğumun yaygınlaştırılması amacıyla uygulamaya konulduğunu söyledi.


Eğitimlere katılan hamile kadınların, hayatlarını kolaylaştıracak bilgiler edinebileceklerini de aktaran Esra Masatlı, “Doğum, kadının hayatında yaşadığı en önemli deneyimlerden birisidir. Gebenin doğuma aktif bir şekilde katılması, sağlıklı bir bebek sahibi olması ve doğum sürecini rahat geçirmesi için doğum öncesi eğitimler çok önemlidir. Gebelik döneminde yapılan eğitimler, anne adayını doğuma hazırlamakta, aynı zamanda aileyi fiziksel ve psikolojik doğum sürecine dahil etmektedir. Böylece hamile kadınlarımıza, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmaktadır. Tüm hamile kadınlarımızın, hayatlarını kolaylaştıracak bu eğitimlere katılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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