İhlas Haber Ajansı

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Evden cephanelik çıktı

Ardahan’da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında 2 av tüfeği ile 5 tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ardahan'da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında 2 av tüfeği ile 5 tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı) ekipleri Göle ilçesine bağlı Yeniköy'de şüpheli bir şahsın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 5 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 68 adet çeşitli uzunluklarda, kılıç, kama ve bıçak ele geçirildi.


Gözaltına alınan ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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