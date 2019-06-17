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Fen işleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Faruk Demir’in talimatları doğrultusunda, merkez ve mahallelerde yol bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Faruk Demir'in talimatları doğrultusunda, merkez ve mahallelerde yol bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri il genelinde birçok alanda düzenlemeler yapıyor. Vatandaşlardan kendi alanı ile ilgili olarak gelen talep ve şikayetleri de en kısa sürede cevaplayıp çözüme kavuşturan ekipler, kentin tüm mahallelerinde gece gündüz demeden görev yapıyor.

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