Fırtına Göle'de can kaybına sebep oldu

Fırtına esnasında dışarıda bulunan Seçkin Çetinkaya (55) isimli vatandaş çatı sacının isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ardahan Çıldır ilçesinde Yoğun yağmur yağışı ve fırtınanın de etkisiyle birlikte bir çok şahıs ve kamu kuruluşlarının çatısı uçtu. Yağmur yağışının da etkisini arttırmasıyla birlikte derelerinde taşması le birlikte birçok ev sular altında kaldı.

Özellikle toprak ve çatısız evlerin zarar gördü. Sel baskınına uğrayan evlerin yardımına Çıldır Belediyesi ekipleri yetişti. Fırtına ve yağmurun dinmesinin ardından Çıldır Kaymakamı Alper Taş evleri ve tarım aletleri zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretlerde hasarlarla ilgili notlar aldıran kaymakam Taş, Çıldır kaymakamlığı olarak gerekli yardım ve desteği sunacaklarını beyan etti.