İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray'ın şampiyonluğu Ardahan'da coşkuyla kutlandı

Süper Lig’de Galatasaray’ın şampiyonluğunu garantilemesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Ardahan’da sokaklara akın etti.

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Ardahan'da sokaklara akın etti.


Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ardahan'da Kongre Caddesi'nde sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde bayraklarla ve otomobilleriyle konvoy yaparak cadde boyunca tur attılar.


Meşaleler yakan taraftarlar, tezahüratlarda bulundu.

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