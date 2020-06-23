Gazetecilerden Vali Öner'e hayırlı olsun ziyareti

Ardahan'da çalışan ajans temsilcileri, göreve yeni atanan Vali Hüseyin Öner'i makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner'i ziyaret edenler arasında Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı ve Demirören Haber Ajansı Ardahan muhabiri Deniz Başlı, Anadolu Ajansı muhabiri Günay Nuh ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri Olgun Yıldız yer aldı. Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı ve DHA Muhabiri Deniz Başlı, Ardahan'da yeni göreve başlayan Vali Hüseyin Öner'e görevinin hayırlı olmasını dileyerek, ulusal medya temsilcileri olarak Ardahan'daki çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Başlı, ''Bizler, Ardahan menfaatine olan her konuda korkmadan yayın yapmaktayız. Ardahan'ın sorun ve sıkıntılarının giderilmesi noktasında yapılacak her güzel çalışmada Ardahan basını olarak Valimizin yanında olacağız.'' dedi.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkan ve üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hüseyin Öner ise,

''Ardahan'da basınımızın aktif olarak görev aldığını gözlemliyorum. Bu anlamda basınla olan ilişkilerimizi önemsiyoruz. İnşallah Ardahan'ın sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında da birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Tekrar ziyaretlerinden dolayı Dernek Başkanımıza ve değerli yönetimine teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.