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Gazi ve şehit ailelerinden Lütfü Türkkan'a kınama

Şehit yakınları ve gaziler, Bingöl’de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’a tepki gösterdi.

Şehit yakınları ve gaziler, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.


Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir, Kongre Caddesi'ndeki dernek binasında basın açıklaması yaptı. Göydemir, geçtiğimiz gün Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı ağza alınmayacak küfrü nedeniyle kınadı. Göydemir, "Bu milletin vergisi ile maaşını alan bu milletvekilinin derhal istifasını istiyor, aksi takdirde hakkımızı helal etmiyoruz" diyerek, "PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren'in kardeşinin Bingöl'de verdiği tepkiye, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfretmesini kabul etmiyoruz. Biz bu küfrün tüm şehit ailelerine ve gazilerimize yapılmış addediyoruz. Bize yapılan saygısızlığı şiddetle, nefretle kınıyoruz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimizde teröre destek verenlere, şehitlerimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak küfür etme hadsizliğini, alçaklığını ve terbiyesizliğini gösteren hiçbir parti milletvekili istemiyoruz. Lütfü Türkan'ın özrünü kabul etmiyoruz. Bu milletin vergisiyle maaşını alan bu vekilin derhal istifa etmesini istiyoruz. Aksi takdirde hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

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