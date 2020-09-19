Gaziler Günü yağmur altında kutlandı

Gaziler günü Posof'ta düzenlenen törenle kutlandı. Sağanak yağmura rağmen Hükümet konağı önünde yapılan törene Posoflu gazilerle beraber askeri ve mülki amirler de katıldı.

Posof kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Garnizon Komutanı ve siyasi parti temsilcilerin de katıldığı tören Atatürk anıtına çelenklerin konmasıyla başladı. Çelenklerin konmasından sonra saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra program sona erdi.

Korona nedeniyle alınan tedbirler törene damga vurdu.