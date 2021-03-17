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Gece karanlığında karşılarına domuz sürüsü çıktı

Ardahan’da Tepesuyu-Büyüksütlüce köyü yolunda ilerleyen bir aracın önüne çıkan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Ardahan'da Tepesuyu-Büyüksütlüce köyü yolunda ilerleyen bir aracın önüne çıkan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.


Ardahan Merkeze bağlı Tepesuyu - Büyüksütlüce köyü arasındaki yolda otomobili ile ilerleyen Sürücü Yaşar Kaçar ve arkadaşları, yaban domuzu sürüsüne rastladı. Aracın önünde olmalarına rağmen yiyecek arayışlarına devam eden domuz sürüsünü gören Kaçar o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.


Domuz sürüsünü ıslık çalarak yoldan uzaklaştıran araç içerisindeki vatandaşlar, kadraja giren 30'a yakın domuzun yoldan çekilmesi sonrasında yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti.

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