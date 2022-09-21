İhlas Haber Ajansı

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Gökkuşağı mest etti

Ardahan’da yağmur sonrası gökyüzünde beliren gökkuşağı görenleri mest etti.

Ardahan'da yağmur sonrası gökyüzünde beliren gökkuşağı görenleri mest etti.


Ardahan kent merkezinde sabah saatlerinde kısa süreli yağış etkili oldu. Yağmur bulutlarının ardından gökkuşağı açtı. Şehri adeta kemer gibi saran gökkuşağı vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.


Şehir içinde tamamı görünen gökkuşağı kameralar tarafından da görüntülendi. Görüntülerde bulutların arasından yavaş yavaş kaybolan gökkuşağı izleyenlere görsel şölen sundu.

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