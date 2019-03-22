Göksu, " Çıldır, siyasetin gülen yüzüdür"

Çıldır´da siyasi yarışın mütevazi bir şekilde gerçekleştiğinin altını çizen Göksu, Rahmet Kurucu Genel Başkanımız Bülent Ecevit´in çizdiği siyasi çizgide siyasi çalışmalar yürütüğünü, halkın samimi ve mütevazi yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göksu yaptığı açıklamada " Ülkemizin bir çok yerinde aday olan arkadaşlarımla sürecin işleyişi ve yaşananlar hakkında fikir alışverişinde bulunuyorum. Duyduklarımı Çıldır'la kıyasladığım zaman, hak aşığımız Aşıkşenlik´in "Can Kurban Olsun Çıldır´a Edep Erkan Ordadır" sözlerinin ne kadar haklı ve yerinde olduğunun bir kez daha farkına varıyorum. Çıldır halkımızın sevecen yaklaşımı, mütevazi tavırları ile karşılaşınca, Çıldır´da doğmaktan ve bu toprakların çocuğu olmaktan gurur duyuyorum. Bir günlük yaklaşımlarla değil, uzun süren dostlukların hakimiyeti oluşmuş Çıldır´ımızın hakkın ve hakkaniyetin teslimi noktasında ilerlemektedir. Dürüst siyasetçileri bağrına basan, yalan riyaya yer vermeyen candan kurulan cümlelerin şehre bir kez daha aşık olmanızı sağlıyor. Sağ duyulu Çıldır halkı 31 Mart günü hakkaniyetli davranarak kırmadan dökmeden 1 Nisan sabahına uyanacaktır. Şahsıma gösterilen ilgi ve alaka seçim sonuçlarından daha fazla anlamlı ve değerlidir. Bu duyguları yaşatan Çıldır halkına sonsuz teşekkür ederim. 31 Mart yerel seçimlerinde Çıldır halkı şahsımı belediye başkanı olarak görmek istemesiyle birlikte diğer aday arkadaşların projelerini de hep birlikte değerlendirecek onlarında desteği ile hayata geçirmek için çalışacağım. Keza bende kazanan arkadaşı tebrik ederek, Çıldır için düşündüğümüz projeleri anlatarak, ihtiyaç duyulan her noktada da destek olacağım. Çıldırımızın birlik ve bütünlüğünü bozmadan bir seçim dönemini geride bırakacağına olan inancım tamdır. Çıldır Halkı Sağ duyu ve vicdan terazisi, birlik ve bütünlük içerinde yönetecek bir anlayışa sahip çıkarak sandığa gidecektir" dedi.