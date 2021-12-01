İhlas Haber Ajansı

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Göle beyaz gelinliğini giydi

Yoğun kar yağışı ve tipinin esir aldığı Ardahan’ın Göle ilçesinde hayat adeta durma noktasına geldi.

Yoğun kar yağışı ve tipinin esir aldığı Ardahan'ın Göle ilçesinde hayat adeta durma noktasına geldi.


Bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Göle ilçesinde hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ilçede araç ve yaya trafiği güçlükle yapılabiliyor. Vatandaşlar, “Memleketimize kar yağmaya başladı. Şükür, memleketimiz beyaz gelinliğini giydi” dediler.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının etkili olmaya devam edeceğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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