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Göle beyaz örtüyle kaplandı

Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan kar ilçeyi beyaza bürürken, hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü.

Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan kar ilçeyi beyaza bürürken, hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Göle ilçesinde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sonrası ilçe merkezi beyaza bürünürken, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede beyaz örtü üzerinde sokak hayvanları yiyecek aradı. Kaz sürüleri ise beyaz örtü üzerinde ilginç görüntüler oluşturdu.

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