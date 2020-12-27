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Göle donuyor: Eksi 23 derece

Ardahan’da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 23 derece ölçüldü.


Kar yağışının ardından soğuk havanın etkisi altında olan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Ardahan'ın Göle ilçesinde 23 derece ölçüldü. Göle ilçesinde dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı.


Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Göle'de 23, Hanak'ta 14, Çıldır'da 12, Posof'ta 8 ve Damal'da 10 derece olarak kaydedildi.

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