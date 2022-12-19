Göle, eksi 14,1 dereceyle buz tuttu

Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 14,1 dereceye kadar düştü.

Ardahan'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kent merkezinde otomobil camları buz tutarken, ağaçlarda kırağı oluştu. Kura Nehri'nin yüzeyi ise kısmen dondu.

Diyarbakır ve Şırnak'tan gelen vatandaşlar dondurucu soğuklara alışık olmadıklarını söyleyerek, "İlk defa böylesine bir soğuk gördük. Şu an hava sıcaklığı eksi derecelerde. Ben Diyarbakır'da böyle bir soğuk görmedim. Ama kar yağışı ve soğuk nedeniyle ağaçlar kırağı tutmuş ve güzel görüntüler ortaya çıkmış" dedi.

Ardahan merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10,7 derece ölçülürken; Göle'de 14,1, Çıldır'da 6,7, Damal'da 2,6, Hanak'ta 7 ve Posof'ta 1,9 derece olarak ölçüldü.