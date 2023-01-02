Göle eksi 21,6 derece ile buz tuttu

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili olmaya başladı. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21,6 derece ile Ardahan Göle'de ölçüldü.

Ardahan'da etkili olan soğuk nedeniyle çeşmeler buz tuttu, ağaçlar kırağı ile kaplandı. Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 21,6 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan'da eksi 18,1, Çıldır'da 16,9, Posof'ta 10, Damal'da 12,1 ve Hanak'ta eksi 14,9 dereceyi gösterdi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini söyleyen Ersin Uymaz, ''Şu anda sıcaklık eksi 15 derece. Esnaf olarak halimiz duman. Yani ne yakıta yetiştirebiliyoruz, ne mazota ve giderlerimiz giderek artıyor. Şu ağaçlar sanki buzdan dal vermiş. Gel de bu şehirde yaşa. Devlet büyüklerimiz bize sahip çıkmıyor. Örneğin doğalgaz, elektrik gibi giderlerden belli oranda indirim yapılabilir. Fakir bir aile günlük bir torba kömür yaksa 170 TL ve ısınmak için yaklaşık bir buçuk gün çalışmak zorunda. Diğer giderlerde cabası. Kış şartları zor olan bu ile bir pozitif ayrımcılık tanıması lazım'' dedi.

Sibirya soğuklarının bundan sonra devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.