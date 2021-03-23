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Göle'de 3 köy karantinaya alındı

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı 3 köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı 3 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak.


Ardahan'ın Göle ilçesinde 3 köyde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Küçük Altunbulak, Esenyayla ve Budaklı köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.


Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köylerde giriş ve çıkış kapatıldı.

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