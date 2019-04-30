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Göle'de 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası

Ardahan’ın Göle ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs yakalandı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs yakalandı.



Alınan bilgilere göre olay, bugün öğleden sonra Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ortaokul öğrencisi olan 8 yaşındaki E.Y. okul çıkışı S.Ç.'nin istismarına maruz kaldı. E.Y.'nin durumu ailesine bildirmesi üzerine aile olay yerine geldi. Durumun istismar olduğunu öğrenen baba, şüpheli S.Ç.'ye saldırdı. Araya giren polis ekipleri tarafından şüpheli S.Ç. gözaltına alındı. Daha önceden de şüpheli S.Ç.'nin 8 yaşındaki E.Y.'ye sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi.



Emniyete götürülen S.Ç. sorgusunun ardından Göle Adliyesine sevk edildi. Ayrıca şüpheli S.Ç.'ye herhangi bir saldırı olmaması için adliyeye polis kıyafeti giydirilerek götürüldüğü belirtildi.


Adliyede sorgu işlemleri devam ediyor.

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