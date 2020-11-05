Göle'de çalınan büyükbaş hayvanlar bulundu

Ardahan'ın Göle ilçesinde çalınan 5 büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, 3 Kasım'da Göle İlçesi Çardaklı köyünde meydana geldi. C.P.'ya ait 5 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarını alan Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler, 5 adet büyükbaş hayvanın Göle Yanatlı köyünde ikamet eden şüpheli S.K. isimli şahsın ahırında olduğu bilgisini aldı. Şüpheli şahsın ev ve çevresinde yapılan arama sonucunda çalınan hayvanlar bulunarak mağdur C.P.'ye teslim edildi.

Şüpheli S.K. ile birlikte olaya karıştığı tespit edilen M.K., Ö.K., G.M., E.M. ve B.G. İsimli şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Ö.K. ve M.K. isimli şahıslar büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan tutuklanarak Ardahan Kapalı Cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan G.M., E.M. ve B.G. isimli şahıslara ayrıca sosyal mesafeyi ihlal etmekten dolayı kişi başı (3.150) TL. İdari para cezası uygulandı.