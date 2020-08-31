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Göle'de çıkan yangında 1 ev küle döndü

Ardahan’ın Göle ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.


Göle ilçesine bağlı Budaklı köyünde Razettin G.'ye ait evde elektrik kontağından çıkan yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Göle ilçesine bağlı Budaklı köyünde Razettin G.'ye ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın sırasında komşularında olan ve yangını fark ederek eve gelen aile fertleri, yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesiyle köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Ardahan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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