İhlas Haber Ajansı

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Göle'de dondurucu soğuklar hüküm sürüyor, kapı kilitleri bile buz tuttu

Ardahan’ı etkisi altına alan soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'ı etkisi altına alan soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.


Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava, gündüz saatlerinde de etkisini sürdürünce hayat adeta durma noktasına geldi. Soğuk havadan etkilenen vatandaşların zorlu mücadelesi sürüyor. Açık havada çalışmak zorunda olan işçiler ise, dondurucu soğukla mücadele etmek zorunda kalıyor.


Kentte soğuk hava nedeniyle ev, işyeri ve arabaların camları da buz tuttu. Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19, Göle'de 26,1, Hanak 19,4, Damal 16,4 ve Posof'ta 12,1 derece olarak kaydedildi.

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