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Göle'de eksi 28 derecede püskürtülen sıcak su havada dondu

Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 28 derecede püskürtülen sıcak su havada dondu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 28 derecede püskürtülen sıcak su havada dondu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.


Türkiye'nin en soğuk illeri arasında bulunan Ardahan günlerdir soğuk havanın etkisi altında. Buz kente dönen Ardahan'ın Göle ilçesinde soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar havaya sıcak su serperek test etti. Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü gözlemlendi.


Çıldır gölü üzerinde de atlı kızakların geçişi esnasında püskürtülen sıcak su havada dondu, ortaya tabloluk bir görüntü çıktı.

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