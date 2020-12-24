Göle'de hava sıcaklığı eksi 21 derece oldu

Ardahan'da kar yağışı etkisini soğuk havaya bıraktı. Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 21 dereceye kadar düştü.

Ardahan'da kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Göle ilçe merkezinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Bölge halkı yolda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarını bir süre çalıştıramadı. İlçede apartmanlarda dev buz sarkıtları oluşurken, dükkanların camları da buzla kaplandı.

Alper Turgut, ''Ardahan'da gece etkili olan soğuk hava nedeniyle çeşmelerde sular donmaya başladı. Artık memlekette kış çilesi başladı'' dedi.