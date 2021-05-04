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Göle'de polis ve zabıtadan ortak uygulama

Ardahan’ın Göle ilçesinde polis ve zabıta ekipleri ortak olarak yaptıkları uygulamalarla tam kapanma kurallarını sıkı şekilde uygulamaya devam ediyor.

Ardahan'ın Göle ilçesinde polis ve zabıta ekipleri ortak olarak yaptıkları uygulamalarla tam kapanma kurallarını sıkı şekilde uygulamaya devam ediyor.


Göle Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekipleri ilçede adeta kuş uçurtmuyor. Devriye araçları ile vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyaran ekipler, gece ve gündüz 24 saat esasında yaptıkları uygulamalarla kurallara uymayanlar hakkında ceza uyguluyor.

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