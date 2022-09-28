İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Göle'de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinde yıkım ve çatlaklar olan vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinde yıkım ve çatlaklar olan vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi.



Ardahan Valisi Hüseyin Öner, depremde hasar oluşan köylerde incelemelerde bulundu. Vatandaşların mağdur olmaması için her türlü tedbirin alınacağını belirten Vali Öner, hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirtti. Depremde ahırlarda yaşanan yıkım nedeniyle bazı köylerde hayvanlar açık alanlara alındı. Evlerde hasar oluşan vatandaşlar için çadır kurulması için hazırlıklara başlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.