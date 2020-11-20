İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göle'ye mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Ardahan’ın Göle ilçesinde de kendini gösterdi.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Ardahan'ın Göle ilçesinde de kendini gösterdi.


Göle ilçe merkezinde yılın ilk karı Cuma akşam saatlerinde yağdı. Kar yağışı bazı bölgelerin beyaza bürünmesine neden olurken, ağaçlar ve arabaların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar kar yağışını mutlu karşılarken, çocuklar ilse kartopu oynamanın mutluluğunu yaşadı.


Çocukların kartopu oynadığı ilçede yolların kapanmaması için ekipler seferber olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santime ulaştığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.