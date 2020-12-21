Göle'ye yöresel ürün pazarı yapılacak

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi'nin sağladığı kaynakla Ardahan'ın Göle ilçesine “Yöresel Ürün Pazarı” yapılacak.

Tüketicilerin doğal ürünlere kolaylıkla ve hijyenik bir ortamda ulaşmalarını sağlamak amacıyla; Göle Belediyesi'nce hazırlanan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından “2020 Yılı Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında desteklenecek.

Göle'ye Yöresel Ürün Pazarı yapılması için düzenlenen protokolü, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, Erzurum'da imzaladı.

Projenin hayırlı olması temennisinde bulunan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzurum ve Ardahan arasında kavşak noktada yer alan Göle İlçesinde, bölge çiftçilerinin üretmiş oldukları organik ürünlerin doğrudan satışının artık bu pazarda yapılacağını ve çiftçilerin mevsim şartlarından dolayı yaşanan zorlukların ise kapalı pazarla önüne geçileceğini söyledi.

Daha sonra konuşan, Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin ise, yöresel ürünlerinin tanıtımına ve pazarlanmasına katkı sağlayacak projelerinin desteklenmesinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve DAP İdaresi'ne teşekkür etti. Başkan Gültekin, projeyle Göle'deki tarımsal üretimi geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.