Gürcistan sınırında 8 kilometrelik tır kuyruğu

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Tır kuyruğunun 8 kilometreyi bulduğu gümrük kapısındaki sürücüler, tuvalet ve çöp bidonunun olmayışına tepki gösterdi.

Türkiye'nin artan ihracatı ve Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sebebiyle Karadeniz'deki bazı limanların kullanılamaması, taşımacılığı karayoluna yöneltti ve sınır kapılarında tır yoğunluğunun artmasına neden oldu. Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta günlerce bekleyen tır sürücüleri ise, bekleyişlerinin çileye dönüştüğünü söyledi. Almanya'dan gelerek Tiflis'e giden tır sürücüsü Cengiz Oğuzhan, gümrük kapısına ulaşmak için bazen günlerce beklediklerini söyleyerek, "Burada en büyük sorunlarımızdan bir tanesi ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz tuvaletlerin olmayışı. Seyyar da olsa buraya tuvalet koyulmasını istiyoruz. Burada çöp bidonları istiyoruz. Ortalık çöpten geçilmiyor. Yazık değil mi bu araziye? Çöp bidonu olsa bu hale gelmez. Arazi tamamen çöp yığını haline gelmiş" dedi.