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Güvercinlere esnaf sahip çıktı

Türkiye’nin en soğuk illerinden olan Ardahan’da, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler için esnaf yem bıraktı.

Türkiye'nin en soğuk illerinden olan Ardahan'da, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler için esnaf yem bıraktı.


Kış aylarında, Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Ardahan'da yaşamla mücadele zorlaştı. Kentte etkili olan olumsuz hava koşullarında aç kalan Güvercinlere duyarlı vatandaşlar sabah ve akşamları yem vererek herkese örnek oldu.


Yüzlerce güvercinin sabah saatlerinde kendilerine yem atan esnafı, binaların çatılarına konarak beklediği de gözlendi.

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