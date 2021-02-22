Hafta sonu yasak tanımayanlara ceza yağdı

Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlamasında evde kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye 38 bin 159 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Tunçoluk köyündeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Eve yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 11 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 38 bin 159 lira para cezası verildi.

Ekipler, ev sahibi hakkında "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağında, yasağı ihlal eden 20 kişiye, kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 63 bin lira idari para cezası kesti.