Halitpaşa Yatılı Bölge Ortaokulundan örnek sergi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4006 bilim fuarı okul bahçesinde ki törenle başladı. Programa Damal Kaymakamı Burak Keser, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve tüm milli eğitim elemanlarının katıldığı fuar açılışı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Okul müdürü Esra Ezgi Demirci'nin konuşmasından sonra Proje yürütücüsü Cihan İlbeği fuar hakkında bilgiler verdiler.

Çok sayıda ailelerinde katıldığı tören kesilen kurdeleden sonra sergi alanına geçilerek öğrencilerin yaptığı buluşlar seyredildi. 100 öğrenci ve 14 öğretmenin hazırladığı buluşlar sergide tanıtıldı.