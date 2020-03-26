İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Halk pazarında sıkı denetim

Ardahan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de tespit edilen korona virüs vakalarının artışı nedeniyle ilimizde kurulan Kapalı Halk Pazarlarında hijyen denetimlerini sıklaştırdı.

Ardahan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de tespit edilen korona virüs vakalarının artışı nedeniyle ilimizde kurulan Kapalı Halk Pazarlarında hijyen denetimlerini sıklaştırdı.


Vatandaşların daha güvenli ve kaliteli alışveriş yapması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, pazar esnafının hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Ardahan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temizlik ve hijyen kurallarına uymayan pazar esnafına uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri pazar esnafına maske, eldiven dağıttı ve alışveriş yapan vatandaşların ellerine de pazar girişinde dezenfektan ve kolonya sıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.