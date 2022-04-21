Hanak'lı hayvan yetiştiricileri sertifikalarını aldı

Ardahan'ın Hanak İlçesinde Besi Sığırı Yetiştiriciliği Eğitim Modülünü tamamlayan hayvan yetiştiricilerine sertifikaları yapılan törenle verildi.

Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Besi Sığırı Yetiştiriciliği Eğitim Modülünü başarı ile tamamlayan kursiyerlere Hanak Kaymakamı Fatma Turhan Keser ve ilçe protokolü tarafından sertifikaları verildi.

Eğitmenliğini Veteriner Hekim Akın Saraçoğlu'nun yaptığı 80 saatlik eğitim modülü ile birlikte bölge hayvancılık tipinin çeşitlendirilerek ekonomik anlamda gelir getirici potansiyelleri daha aktif değerlendirmeye yönelik farkındalık oluşturuldu.

Hanak Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Hanak için üreten değerli yetiştiricilere teşekkür ederek, ''Bilindiği gibi tarımın önemli dallarından biri olan hayvancılık, yurdumuzun her bölgesinde büyük ve küçük ölçekte yapılmaktadır. Yaşadığımız coğrafyanın iklimi ve bitki örtüsü özelikleri, hayvancılıkta yüksek verim elde etmeye imkan sağlayacak niteliktedir. Bu nedenle tarımın tüm dallarında eğitim yapılması ve üretimin yoğun olarak gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyorum'' dedi.

Hanak Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Alperen Çoban ise, ilçede yetiştiricilere yönelik hayvancılık kurslarını yaygınlaştırmak için çaba sarf ettiklerini, eğitim konusunda Hanak'ta fark oluşturmak ve bölgede bilinçli hayvan yetiştiricilerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.