Hanak'ta 600 fidan toprakla buluşturuldu

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Ardahan’ın Hanak ilçe temsilciliği, 600 fidanı toprakla buluşturdu.
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Ardahan'ın Hanak ilçe temsilciliği, 600 fidanı toprakla buluşturdu.
Sulakçayır köyünde düzenlenen etkinliğe, Hanak Kaymakamı Ömür Övünç Koşansu, Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, İlçe Müdürü Fatih Gökkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğraş Akay, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Ekosistemin korunması ve orman varlığının artırılarak çevre bilincinin genç yaşta oluşturulması hedeflenen etkinlikte köylüler, ağaç dikimin mutluluğunu yaşadı.