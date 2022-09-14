Hanak'ta taşkın koruma ve dere ıslah çalışmaları sona erdi

Ardahan'ın Hanak ilçesinde taşkın koruma ve dere ıslah çalışmaları sona erdi.

Ardahan AK Parti İl Başkanı Kaan Koç'un girişimleri sonucunda Devlet Su İşleri yatırım planına alınarak yapımına başlanılan ve ilçeye büyük katkılar sunan taşkın koruma ve dere ıslah çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar sonucunda, 1500 metre istifli Taş tahkimatlı set yapıldı. Hanak İlçe Merkezi ve Avcılar Mahallesi, yapılan ıslah çalışmaları sonrasında taşkınlardan Korunma altına alındı. Çalışmalar çerçevesinde Alaçam Mahallesi merasında ise yüzeysel Sulama Sağlanmış oldu.

Çalışma hakkında konuşan İl Başkanı Koç, yapılan çalışmaların ardından ilçenin çok daha güzel bir görünüm kazandığını dile getirdi.

Koç, konuşmasında, “Devlet Su İşleri tarafından ihalesi yapılan, ilk çalışmalarına sezon başında taşkın koruma ve dere ıslah çalışmaları nihayet sona ermiş bulunuyor. Çalışmalar sonrasında dere hem taşkın koruma açısından hem de görsel açıdan güzel bir noktaya geldi. Ben sonlandırılan çalışmaların ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca bu çalışmalarda emeği geçen başta cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.