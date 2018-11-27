ve 4.Sınıflardan 210 öğrenciye gezip eğlenerek farklı bir gün yaşatma ve öğrenim yılına daha motivasyonlu girmelerini sağlamak için Haydi Çocuklar Sinemaya projesi yapıldı.

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu Öncülüğünde yapılan projede öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Kaymakam İmamoğlu "Projemizin amacı çocuklarımızın sosyal ve kültürel açıdan gelişimini ve sinemayla tanışmalarını sağlamaktır. İlçemizde ve ilimizde sinemanın olmayışı sebebiyle çocuklarımız sinemayla tanışma fırsatı bulamamıştır. Bu sebeple hem sinemayla tanışmak hem de farklı bir gün geçirmek için sinema bulunan en yakın ilimiz olan Kars'a günü birlik olarak gidilmiştir. Yapılan proje ile çocuklarımızın birbiriyle kaynaşması sağlanmış onlar için güzel bir anı olmuştur. Öğrencilerimizin yüzlerindeki tebessüm bizler için büyük bir mutluluk olmuştur" dedi.