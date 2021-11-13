Hayvan hırsızlığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Ardahan ve Kars'ta düzenlenen hayvan hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Ardahan merkez ve Damal ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı suçunu işledikleri tespit edilen 5 zanlıya yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, kent merkezi ile Damal ilçesinde 25 Haziran-7 Kasım tarihleri arasındaki büyükbaş hayvan hırsızlıklarına karışan şüphelilere yönelik Ardahan ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Ardahan Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Zanlıların Ardahan merkeze bağlı Köprücük, Yalnızçam ve Nebioğlu köyleri ile Damal ilçe merkezinde çeşitli tarihlerdeki hayvan hırsızlıklarına karıştıkları öne sürüldü.