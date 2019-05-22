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Hayvan pazarı karantinaya alındı

Ardahan’da canlı hayvan satışının yapıldığı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle 30 gün süreyle karantinaya alınarak, hayvan giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

Ardahan'da canlı hayvan satışının yapıldığı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle 30 gün süreyle karantinaya alınarak, hayvan giriş ve çıkışlarına kapatıldı.


Ardahan Atatürk Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şap hastalığı tespit edildi. Görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarında karantina uygulaması başlatıldı.


Gerekli dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının ardından hayvan pazarı 30 gün sonra yeniden hizmet vermeye başlayacak.

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