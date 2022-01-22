İhlas Haber Ajansı

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Hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Ardahan’da hayvan hırsızlığı suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Ardahan'da hayvan hırsızlığı suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Göle ilçesine bağlı Çakıldere köyü nüfusuna kayıtlı olan ve hayvan hırsızlığı suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.H. ile merkeze bağlı Meşedibi köyünde ikamet eden ve hayvan hırsızlığı suçundan hakkında arama kaydı bulunan firari K.D., gerçekleştirilen iki operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.H. ile K.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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