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Hükümlüler ‘Adalet Ormanı'na fidan dikti

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, yürütülen proje kapsamında ‘Adalet Ormanı’na 500 fidan dikti.

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, yürütülen proje kapsamında ‘Adalet Ormanı'na 500 fidan dikti.


Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla Ağzıpek köyünün girişinde bulunan 6 dönümlük arazide oluşturulan "Adalet Ormanı"na fidan dikim programı düzenlendi. Programda Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan 56 hükümlü fidanları toprakla buluşturdu. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Başsavcı Koray Kesgin ve hükümlüler, birlikte fidan dikip can suyunu verdi. Alanda oluşturulan ‘Adalet Ormanı'na 500 fidan dikildi.


Hükümlülerle birlikte fidan diken Vali Masatlı, ormanların doğal yaşamın sürekliliği açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Projenin hem orman alanlarının arttırılması hem de var olan alanların korunmasına katkı sağlayacağını kaydeden Vali Masatlı, ''Ağaç dikmek milli, dini ve ahlaki bir görevdir. Bizlerin gelecek kuşaklara aktarılması açısından ağaçların, ormanın, doğanın, çevrenin korunmasına yönelik sorumluluğu vardır'' dedi.


Cumhuriyet Başsavcısı Kesgin de ağaçlandırma çalışmalarını desteklediklerini söyleyerek, ''Bu projenin hükümlülere, tabiata ve çevreye sahip çıkma bilincini aşılayacağına inanıyorum. Proje, geleceğin dünyasında yaşayacak olan çocuklarımıza daha yeşil bir Türkiye bırakacak, yeşili koruyan, ağaçları seven bilinçli bir toplum oluşmasına katkı sağlayacaktır'' diye konuştu.


Etkinliğe katılan Vali Masatlı ve Başsavcı Kesgin'in yanı sıra Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Barış Durgun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürü İzzet Tanışman, Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hüseyin Uçar ve diğer yetkililer de hükümlülerle fidan dikti.

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