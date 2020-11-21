İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ardahan'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ile birlikte Ardahan'da bir dizi ziyarette bulundu.

Karayolu ile Erzurum ilinden Ardahan'a gelen Bakan Yardımcımız Ersoy'u ve Orgeneral Çetin'i Vali Hüseyin Öner, Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Vali Yardımcıları Cem Gümrükçü, Mustafa Gürbüz, Alper Taş, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ve bazı kurum müdürleri karşıladı.

Karşılamanın ardından Valiliği ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin ile Vali Öner ile makamda bir süre görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Öner, Bakan Yardımcısı Ersoy'a ve Orgeneral Çetin'e teşekkür ederek, Ardahan'a özgü Damal Bebeği hediye etti.

İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Bakan yardımcısı Mehmet Ersoy, Valimiz Hüseyin Öner ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte ziyaret anısına fidan dikimi yaptı.