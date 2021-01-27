İHA Erzurum Bölge Müdürü Türkez, Belediye Başkanı Demir'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez beraberinde Ardahan İHA temsilcisi Olgun Yıldız ile birlikte Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti. Bölge Müdürü Türkez, ziyarette Başkan Demir'e İHA'nın çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ise ziyaretlerinden dolayı Türkez'e teşekkür ederken yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Demir, kentte özellikle istihdamı artıracak projelere yoğunluk verdiklerini ifade ederek, “Ardahan halkına en iyi hizmeti sunabilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz” dedi.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.