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İklim değişikliği Posof'u etkiliyor

İklim değişikliği Ardahan’ın Posof ilçesinde etkisini göstermeye başladı.

İklim değişikliği Ardahan'ın Posof ilçesinde etkisini göstermeye başladı. Posof vadisinin etrafındaki dağların yüksekliği 3 bin metreyi bulmasına rağmen dağlarda önceki yıllarda oluşan kar yığınları artık oluşmuyor.


İklim değişikliği ile kış aylarında yağan kar baharda da etkisini gösteriyor. Akşamları yağan kar gündüz güneşi ile hemen eridiği için Posof vadisinde kar kalmıyor. Sadece yüksek dağların bazı bölümlerinde kar serpintisi kalıyor.


2 bin 650 rakımlı Ulgar dağı ise yeşille beyazın birleştiği bir tabiat harikasını oluşturuyor. Köylerde ise vatandaşlar hala hayvanlarını dışarıda otlatmaya devam ediyorlar.

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