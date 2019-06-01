İmam Hatip Lisesi'nde sergili iftarlı mezuniyet

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu , İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Akın Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, Şube Müdürleri. İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri ve kurum amirlerinin katılımı ile başlayan programında öğrencilerin yaptığı serginin gezilmesinin ardından Kur´an tilavetinin ve okudukları ilahilerin ardından akşam ezanı ile birlikte oruçlar açıldı.

8. ve 12. sınıfların mezuniyeti üzerine sınıf öğretmenlerinin hazırladığı öğrencileri ve öğretmenlerini geçmişe, yaşanmışlıklara sürükleyen videolar gösterildi. Program öğrencilerin diploma törenleri ile sona erdi.

Programın ardında İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Katılarak bizlerle bu güzel ve anlamlı günü paylaşan başta İlçe Kaymakamı Sayın Bedirhan İmamoğlu olmak üzere tüm kurum amirlerine, öğretmenlerimize , velilerimize ve kıymetli öğrencilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Programın hazırlanmasında ve düzenlenmesinde bizlere destek olan ve her aşamasında ilgilerini eksik etmeyen Okul Müdürümüz Korhan Karakaya'ya, Müdür Yardımcılarımız Serap Saraç ve Reyhan Gökteke´ye , programın hazırlanmasında emeği geçen Edebiyat öğretmenimiz Sevinç Torun´a , Türkçe öğretmenimiz Kübra Aksu´ya, Arapça öğretmenimiz Hediye Aydoğanoğlu´ya ve müzik öğretmenimiz Ezgi Yılmaz´a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz" dediler.