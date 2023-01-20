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İş yerlerinin kapı kilitleri ve camları dondu

Ardahan’ın Göle ilçesinde gece eksi 20,4’ü bulan soğuk adeta her şeyi dondurdu.

Ardahan'ın Göle ilçesinde gece eksi 20,4'ü bulan soğuk adeta her şeyi dondurdu. Kentte iş yerlerinin kapı kilitleri dondu, camlar buz tuttu.


Son yılların en kurak kışını geçiren Ardahan'da soğuklar etkili oluyor. Soğuk hava yüzünden kapı kilitleri donarken, işyerlerinin camları ise buz tuttu.


Ardahan merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17,5 derece ölçülürken, ilçelerinde yine sıfırın altında olmak üzere Göle'de 17,1, Çıldır'da 13,9, Damal'da 10,7, Hanak'ta 13,7 ve Posof'ta 6,4 derece olarak ölçüldü.

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