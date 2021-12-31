İstiklâlinin 100. yılında Ardahan Kitabı yayımlandı

Yılında Ardahan armağanı kitabı yakın bir zamanda, Türk Ocakları Ardahan Şubesi Başkanı Mirza Polat editörlüğünde yayımlandı.

Eserde Ardahan'la ilgili Dil-Edebiyat-Folklor, Tarih-Sanat Tarihi, Ekonomi, Müzik alanında yirmi yedi bilimsel makalenin yanında Anılar-Söyleşiler kısmında yer alan üç anı ve söyleşiyle birlikte otuz farklı çalışma yer alıyor.

Mirza Polat yaptığı açıklamada, ''İçinde bulunduğumuz ve son günlerini yaşadığımız 2021 yılının sonuna gelirken, bu yılın Ardahan'ımız açısından tarihî önemine dikkat çekmemiz gerekir. Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını idrak ettiğimiz 2021 yılı, Türk Ocakları Ardahan Şubesi öncülüğünde anlam bir eserle taçlandırıldı. Şimdiye kadar Ardahan'ın tarihî, edebî, iktisadî ve kültürel boyutuyla birçok farklı disiplinde çalışmanın yer aldığı kapsamlı bir eser olarak nitelendirebileceğimiz Yılında Ardahan armağanı kitabı tek cilt halinde 607 sayfadan müteşekkildir'' dedi.