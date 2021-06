İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: "Batı ile doğu arasındaki işbirliğini geliştirmeyi hedefliyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha önce hayvansal ürün satın alarak desteklediği kardeş şehir Ardahan'da, doğu ile batı arasındaki işbirliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. İnsanların dayanışma sayesinde dertlerine derman olacağını ifade eden Soyer, "Dayanışma çok önemli. Depremde Türkiye'nin her yerinden, herkes İzmir'in derdine derman olmak için, yaralarını sarmak için koştu ve o zaman gördük ki bizim birbirimize ihtiyacımız var. Bu dayanışmayı sadece afet zamanlarında değil hayatın normal akışında da yapmayı başarabilsek, gücümüzü daha çok büyüteceğiz. Dayanışma dünyanın en güzel işlerinden biri. Gücü büyüten bir şey. Dayanışma ile birbirimizin derdine derman olacağız ve gerçek vatan sevgisi de asıl budur. Hep birlikte dayanışarak güçleneceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, doğu ile batı arasındaki işbirliğini geliştirmek ve kente destek vererek göçü de önlemek için geldiği kardeş şehir Ardahan'da, büyük bir coşkuyla karşılandı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in yanı sıra Damal Belediye Başkanı Ergün Önal, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, Ardahan CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz ve çok sayıda yurttaş karşıladı. Kendisini bekleyenlerle tek tek selamlaşan Başkan Soyer, Ardahan'daki gelişmelere yönelik bilgi aldı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Başkan Tunç Soyer'in ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Demir, "Yerel yöneticiliğin ve bölgesel kalkınmanın Türkiye'deki en önemli kilometre taşlarından biri Tunç Soyer. Bizi kardeş kent kabul ettiler" dedi.

Demir, Tunç Soyer'in Türkiye'de belediyeciliğin sadece çöp toplama, su akıtma, yol süpürme değil topyekun o bölgenin kalkınması, ekonomik katma değer oluşturacak verilerin, günün çağdaş koşullarına göre servis edilmesine ışık tutmuş, daha da uzun yıllar tutacak bir isim olduğunu söyleyerek, "Dünyada yıllardır var olan ama ülkemizde bilinmeyen Sakin Şehir uygulamasını Seferihisar'da başlattı. Bizim Tunç Soyer'den belediyeler ve belediye başkanları olarak, yerel yöneticiler olarak öğreneceğimiz çok şey var. Ardahan'ı onurlandırmasından dolayı çok mutluyuz. Biz balık tutmayı öğrenmek istiyoruz. O çerçeveden baktığı için hayatımdaki en önemli kazanım olarak gördüğüm sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız buraya kadar geldi" diye konuştu.

İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer'in verdiği destek sayesinde Ardahan tarihinde ilk defa bir kadın kooperatifi kurulduğunu söyleyen Faruk Demir, Soyer'in bu hamlesiyle kentte değişim ve dönüşümü sağladığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dayanışmanın önemine dikkat çekti. Ardahan'ın olağanüstü bir kent olduğunu ifade eden Başkan Soyer, kente düzenledikleri ziyaretin gerekçelerini şöyle anlattı: "Dayanışmayı çok önemsediğimiz için buradayız. Dayanışmayı pandemi sürecinde çok gördük ama en çok da 30 Ekim İzmir depremi sırasında gördük. Depremde Türkiye'nin her yerinden, herkes İzmir'in derdine derman olmak için, yaralarını sarmak için koştu ve o zaman gördük ki bizim birbirimize ihtiyacımız var. Bu dayanışmayı sadece afet zamanlarında değil hayatın normal akışında da yapmayı başarabilsek, gücümüzü daha çok büyüteceğiz. Dayanışma dünyanın en güzel işlerinden biri. Gücü büyüten bir şey."

Başkan Soyer, "Bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren nedenlerin olduğunu biliyorum. Dayanışma Türkiye'de bugün ayrıştıran, kutuplaştıran sebepleri de ortadan kaldırmaya muktedir bir kavram. Dayanışma ile birbirimizin derdine derman olacağız ve gerçek vatan sevgisi de bu. Türkiye'nin her yeri cennet, bereketli topraklara sahip. El ele verdiğimiz zaman topraklarımızın bereketi ortaya çıkacak. Büyükbaş hayvanlar meralarda besleniyor. Maliyet girdisi düşük. Hayvanlar serbest dolaştığı için çok daha sağlıklı ürün veriyor. Bu batıda olmayan bir şey. Meralar giderek küçülüyor. Ama biz İzmir ile Ardahan arasında bu anlamda işbirliği yapabileceğimizi gördük. Buradaki büyükbaş hayvan eti, İzmir'deki insan için hem daha sağlıklı, hem daha lezzetli. Su kaynaklarımızı da koruyan bir şey. Yani biz kuraklıkla mücadele etme anlamında buradaki büyükbaş hayvancılığa destek vererek bir güç yakalamış oluyoruz. Ardahan da büyükbaş hayvanını pazarlama imkanı bularak, üreticinin emeğine sahip çıkıyor. Bu dayanışma her iki tarafa da kazanç sağlıyor. Burada et işleme tesisi kuracağız. Bununla birlikte büyükbaş hayvanın etini satın alarak İzmir'e taşıyacağız. İzmirli daha sağlıklı hayvansal ürünler tüketecek. Buradaki üretici de emeğinin karşılığını kazanacak. Bu doğu ile batı arasında dengeyi de sağlayacak. İnsanlar topraklarını terk etmeyecek. Bizim birbirimize ihtiyacımız var" dedi.