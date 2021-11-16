Jandarma, AFAD gönüllülerine eğitim veriyor

Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleri, Yalnızçam Kayak Merkezinde Ardahan AFAD personeli ile AFAD gönüllülerine yönelik temel dağcılık ve arama kurtarma eğitimi veriyor.

AFAD gönüllüleri aldıkları bu eğitimlerle uzmanlaşıyor. Uygulamalı eğitimlerini tamamlayan gönüllüler, olası bir afete karşı hazır hale geliyor. AFAD Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dahil edilmesi amacıyla, görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedefleniyor.

AFAD gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının artırılması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılmasını planlanıyor.