Jandarma, Ata'nın siluetine selam durdu

Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyü Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk silueti yoğun ilgi görüyor. Siluetini görmek için Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, bölgeye akın ediyor.

Ardahan JAK timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetini selamladı, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlarla birlikte Türk bayrağı açtı.