Jandarma ekipleri lastiği patlayan sürücüye yardım etti

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde patlayan lastiği değiştiremeyen vatandaşa jandarma ekipleri yardım etti.

Ardahan'daki tarihi ve turistik bölgeleri gezmek amacıyla Trabzon'dan, Çıldır ilçesindeki Şeytan Kalesi bölgesine gelen bir vatandaşın otomobilinin lastiği, dönüş yolunda patladı. Yolda kalan aracını tamir edemeyen sürücü durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, sürücünün patlayan lastiği değiştirmek için, önce trafik nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı önlem aldı. Jandarma ekipleri daha sonra kriko ile kaldırdıkları aracın lastiğini bijon anahtarı kullanarak değiştirdi.

Lastiğin değişmesinin ardından sürücü jandarma ekiplerine teşekkür ederek yoluna devam etti.